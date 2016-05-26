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أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية

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أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول المفوضية الأوروبية البالغ عددها 28 دولة وتطويرها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها أول من أمس في مقر المجلس بأبوظبي أندريا كاغيكناني مدير التعاون الدولي في المفوضية الأوروبية رئيس لجنة الصداقة الأوروبية مع الدول الأفريقية والخليجية.

وحضر اللقاء عبدالعزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني لاتحادي وباتريتزو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له.

ورحبت الدكتورة القبيسي بزيارة وفد المفوضية الأوروبية دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات كافة وتبادل الخبرات بما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات القائمة بين الجانبين والحرص على تفعليها في القطاعات المهمة مثل التنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة والابتكار فضلاً عن الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في استشراف المستقبل وتمكين الشباب من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وأطلعت معاليها أعضاء الوفد الزائر على المبادرات المبتكرة التي تطلقها الدولة بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى توظيف العلوم التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن.

رؤية

وقالت إن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تأتي في سياق المبادرات التي تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للموارد الوطنية في ظل منظومة متكاملة للإنتاج المعرفي وتؤكد أن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط لاستدامة مواردها من خلال الاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة.

من جانبه أكد أندريا كاغيكناني مدير التعاون الدولي في المفوضية الأوروبية أهمية عقد لقاءات دورية بين البرلمانيين الإماراتيين والأوروبيين لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول القضايا الدولية المختلفة.

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