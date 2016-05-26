85 ألف مشترك في هیئة المعاشات حتى أبريل الماضي

وصل عدد المشتركین في الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعية حتى شهر أبريل الماضي إلى (85042 ) مشتركاً من المواطنين العاملين في القطاعین الحكومي والخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين (14292) متقاعداً وعدد المستحقين (2478) مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات (5132) من المتقاعدين والمستحقين من العسكريين وملفات (1973) متقاعداً و(3769) مستحقاً من المتقاعدين المدنيين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.

إلى ذلك ترأس سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالیة رئیس مجلس إدارة الھیئة الاجتماع الثالث للمجلس خلال العام 2016 بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

وهنأ سموه الحضور بإعادة تشكيل المجلس في دورته السادسة ومرحباً بالأعضاء بمناسبة إعادة عضويتهم في المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، كما اختار عضو المجلس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائباً لرئيس المجلس وأعاد تشكيل اللجان المنبثقة عنه، واطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاته السابقة، كما ناقش بقية الموضوعات المدّرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

من جهة أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي صباح أمس مقر الهيئة حيث استقبله معالي حميد محمد بن عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة والمديرون والأطباء الذين هنأهم سموه جميعاً على حصول هيئة الصحة في دبي من خلال العشرة مراكز للرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة على الاعتماد الدولي رفيع المستوى «جي سي آي» وحصول تسعة مراكز أخرى على البورد العربي كمراكز تدريبية وتعليمية لبرنامج البورد العربي لطب الأسرة معتبراً سموه أن هذا الإنجاز والإنجازات العلمية والطبية الأخرى للهيئة يعد إضافة متميزة ومرموقة تضاف إلى إنجازات دولتنا.

وتعرف سموه إلى تفاصيل مشروع مجمع راشد الطبي المزمع تنفيذه والذي سيكون بعد بلوغه التمام الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

تقدير

وإلى ذلك أعرب معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة حميد القطامي عن تقديره البالغ للزيارة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمقر الهيئة ومتابعة سموه المستمرة لمسيرة الهيئة في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والعلاجية والاستشفائية للمرضى في مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الطبية.

وأكد القطامي أن الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، تسعى للوصول إلى مستويات عالمية في حقول الطبابة والعلاج والبحوث الطبية والعلمية التي تساهم في إسعاد المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم.

استراتيجية

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مكونات استراتيجية هيئة الصحة للأعوام 2016 - 2021 بكل تفاصيلها من خلال الشرح الذي قدمه أمام سموه معالي حميد القطامي وعدد من مساعديه والذين أكدوا أن الاستراتيجية تقدم نموذجاً صحياً عالمياً للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وهي في الوقت عينه تواكب النهضة العلمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.