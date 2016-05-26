ولاء عبدالهادي تفوز بالمركز الأول في المسابقة بالبحرين

احتفلت العاصمة البحرينية المنامة صباح أمس، بالفائزة بالمركز الأول في النسخة الأولى من مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى مملكة البحرين، حيث نظمت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين حفلاً في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، تحت رعاية وبحضور، معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني، ونجلاء سيف الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، والمستشار سعيد سالم محمد الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مملكة البحرين بالنيابة، ولفيف من أولياء الأمور والطلبة، والمعلمين ومشرفي المشروع في المملكة، حيث جاء إعلان أسماء الطلبة العشرة الأوائل الفائزين في المسابقة على مستوى مملكة البحرين.

إنجاز وطني

وقالت ولاء عبدالهادي البقالي الطالبة في ثانوية جد حفص للبنات، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المملكة: «أنا سعيدة جداً بهذا الإنجاز وأن أمثل وطني في محفل عربي كهذا، وأشكر كل من ساندني؛ والدي، وأسرتي ومديرة مدرستي، والمعلمات المتعاونات، وأتمنى الفوز على مستوى الوطن العربي لرفع علم بلدي».

17.816

شارك في المسابقة نحو 17816 من طلبة المدارس في مملكة البحرين من أصل 189244 طالبًا مسجلًا، ونجح 24 طالبًا في اجتيازات مرحلة التصفيات الأولى والثانية وصولًا إلى مرحلة التصفيات الإقليمية على مستوى المناطق التعليمية في مملكة البحرين.