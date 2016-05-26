علاج التينيا بوسائل طبيعية مذهلة أبرزها الثوم

تعتبر التينيا من أشهر أنواع العدوى الفطرية التى تصيب الجلد، ويمكنها مهاجمة الكثير من الأشخاص، لكنها أكثر شيوعا فى المراهقين وصغار البالغين وتسبب تصبغ الجلد.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10homeremedies”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 4 أغذية تلعب دورا مهما فى علاج التينيا، وتشمل:

1- زيت جوز الهند

>زيت جوز الهند هو وسيلة علاج فعالة لأى نوع من العدوى الفطرية، بما فى ذلك التينيا، حيث إن الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة به تساعد على وقف نمو الفطريات المسئولة عن الإصابة.

>• طريقة الاستخدام

>يفضل دهان بعض من زيت جوز الهند البكر على المناطق المتضررة، مع تركه حتى يجف من تلقاء نفسه، ويستخدم من 2 أو 3 مرات يومياً حتى زوال العدوى.

2- الصبار

>الألوفيرا أو ما يطلق عليه اسم "الصبار" يحتوى على بروتين يسمى "14 كيلودالتون" الذى يمتلك قدرة فائقة فى القضاء على الفطريات والإلتهابات بفعالية خاصة التينيا، ويمنعها من الانتشار، وبالإضافة إلى ذلك يحتوى على العديد من الخصائص العلاجية التى تعزز شفاء تلف الجلد.

3- الزبادي

>بكتيريا البروبيوتيك الموجودة فى الزبادى العادى تحافظ على نمو البكتيريا الجيدة فى المعدة "الميكروبيوم" وهذا بدوره يعزز الشفاء العاجل ويمنع تكرار الإصابة بالفطريات والتينيا.

>• طريقة الاستخدام

>يدهن الزبادى على الجلد المصاب، مع تركه ما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ، ويمكن أيضاً، تناول 2-3 أكواب من اللبن يومياً للمساعدة فى مكافحة الفطريات داخلياً.

4- الثوم

>الثوم هو أيضا علاج فعال للتينيا، لأنه يتميز بخصائصه المضادة للفطريات.

>• طريقة الاستخدام

>يوضع الثوم المفروم على المناطق المصابة بالتينيا، مع الانتظار 20 دقيقة، ثم أخذ حمام دافئ، ويستخدم هذا العلاج لمرة واحدة يومياً على مدار 4 أسابيع.

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