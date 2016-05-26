مصرع شخصين غرقا وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتى ملاكى بأسوان

تكثف فرق الإنقاذ النهرى بكوم أمبو محافظة أسوان، جهودها للبحث عن غريقين بترعة وادى العرب بنصر النوبة، بعد حادث تصادم وقع، منذ قليل، بين سيارتين ملاكى على طريق قرية قورتة مركز نصر النوبة، بالقرب من محطة رفع وادى العرب، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وغرق اثنين آخرين جار البحث عنهما.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى الأولى "بيجو 7 راكب"، والثانية "بيجو 4 راكب" على الطريق الزراعى ما بين قريتى قورتة أول وثان، بالقرب من محطة رفع وادى العرب، مما أدى إلى انقلاب السيارة الثانية فى مياه ترعة وادى العرب.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال سائق السيارة الثانية الغارقة فى مياه الترعة، بينما تكثف فرق الإنقاذ النهرى بكوم أمبو جهودها للبحث عن اثنين آخرين، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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