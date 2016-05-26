توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 26 مايو 2016

برج القوس حظك اليوم الخميس 26/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>كن منفتحا جدا ورحب بأى فرصة للسفر فهذه فرصة لتحصد كمية لا بأس بها من المال! بالنسبة لأولئك الذين يدرسون قد يحصلون على فرص رائعة للدراسة من مصادر غير متوقعة. أينما كنت ضع فى اعتبارك أنك ستواجه تحديات كبيرة ولا ينبغى أن تنهزم أمامها.

على الصعيد العاطفي:

>انه لامر جيد لاستيعاب الكثير من الأشياء المعقدة فى شخصية شريكك فهذا يجنبك عدد من المعارك التافهة. ولكن إذا كان موقف وسلوك شريكك يزعجك وتعجز عن تفهمه، فحاول أن تجرى معه محادثة واضحة حول هذا الأمر

برج القوس على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية قديمة تعود مجددًا بشكل مفاجئ وهذا يتسبب فى الكثير من المخاوف لديك من أن تكون المشكلة كبيرة أكبر مما كنت تعتقد لذا من المهم أن تزور طبيب مختص لتطمئن كل مخاوفك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>ينتابك شعور جيد بالحماس والاهتمام تجاه شخص ما ولكنك متردد بسبب رد فعله تجاهك، لكن يجب ان تتذكر أن أى رد فعل لن يكون أكثر قسوة من هذه الحيرة التى تعيشها ومن فقدانه.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 26/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>الناحية المهنية لمواليد برج الدلو مضطربة بعض الشيء بسبب السلبية و الكسل ، فحاول أن تبدأ مشروع جديد او دراسة شيء مختلف بالنسبة لكى تكون أكثر إيجابية وحماس .

على الصعيد العاطفي:

>على مواليد برج الدلو أن يحددوا شكل العلاقة مع الشريك ، فعليك إلا تأخذ قرار متسرع دون تفكير عميق فى شتى جوانب العلاقة .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الدلو مستقرة نوعا فعليك أن تزور طبيبك لعمل بعض الفحوصات من أجل الأطمئنان على صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن تكون هناك عدد من المشاكل العائلية ستثير قلقك و تجعلك أكثر اضطرابا الفترة المقبلة.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 26/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>استقرار نوعا ما فى الشق المهنى لمواليد برج العقرب حيث يحاول مواليد هذا البرج دائما أن يثبتوا قدراتهم و فرض شخصيتهم القوية فى تحقيق الكثير من النجاحات ، فهذه الفترة مثمرة جدا بالنسبة لك.

على الصعيد العاطفي:

>الحب يدفع مواليد برج العقرب للتركيز فى عدد من التفاصيل البسيطة مع الشريك و هو الشيء الذى يزيد اهتمام و رومانسية الحبيب تجاهك ، أبتعد قليلا عن العناد و حاول أن تضبط انفعالاتك ونفسك .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج العقرب مضطربه بعض الشيء و خاصة مع الارق الذى يصيبك منذ عدة ايام ، و الحل الوحيد له هو تناول النعناع أو الزنجبيل من اجل التخلص من الأرق.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك ترقيات فى الطريق إليك إضافة الى مكاسب مادية عديدة.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج الميزان على الصعيد المهنى..>على الرغم من أن هناك بعض القلق الذى أثر على وضعك فى العمل مؤخراً، إلا أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث اليوم والتى ستؤثر عليك بشكل إيجابى، لذلك فاليوم هو الأفضل لك فى العمل

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>تبحث عن الحبيب المناسب، واليوم هو الأفضل على الإطلاق لكى تشعر بهذا الشعور الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة، كذلك فأوضاعك بشكل عام ستتغير بسبب هذا التغير العاطفى

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية جيدة جداً ولكن عليك أن تنتبه إلى كل ما ينصحك به الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة من العمل، وتنظم مواعيد عملك بما لا يؤثر على صحتك سلباً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تكون الأيام المقبلة ستكون أفضل على كل الأحوال.

برج الأسد حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج الأسد على الصعيد المهنى ..>أوضاعك فى طريقها إلى التحسن، كن أكثر تفاؤل لما سيحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات خلال الأيام القليلة المقبلة، وستحصل كذلك على مكافأة مالية.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى أثرت على علاقتكما خلال الفترة المقبلة، إلا أنه سرعان ما تغيرت الأمور إلى الأفضل، كذلك أوضاعك مع الحبيب هى الأفضل على الإطلاق مما كانت عليه فى الماضى

على الصعيد الصحى ..

>صحتك جيدة خصوصاً بعد أن اتبعت نظام غذائى صحى ساعدك على فقدان الوزن خلال الفترة الماضية، كذلك عليك أن تعرف أن الحياة مع اتباع نظام رياضى هى الأفضل .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون هناك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك خلال الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى العمل الذى ستتغير فيه كل أمورك إلى الأفضل على عكس ما كنت تتوقع.

برج الثور حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج الثور على الصعيد المهنى ..>عليك أن تتخلص من الضغوط النفسية المسيطرة عليك فى الفترة الأخيرة، والتى كان لها تأثير سىئ على وضعك فى العمل خلال المرحلة الماضية، كذلك يجب أن تكون علاقتك جيدة بمديرك فى العمل حتى لا تدفع ثمن كل هذا فيما بعد.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، تخلص من الأفكار السيئة التى تسيطر عليك، استمع إليه وكن إلى جواره دائماً حتى لا يشعر بالغربة كذلك عليك أن تعرف أن دورك فى حياته مهم للغاية فلا تخذله.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تفهم أن زياراتك إلى الطبيب ليس أمر اختيارى، بل الحفاظ على صحتك هو ما يجب عليك عدم التفريط فيه مهما كانت انشغالاتك وأعمالك الى تقوم بها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، فعلى مستوى العائلة ستنتهى كافة الصراعات التى كانت فى الفترة الماضية، كما ستشعر ببعض الراحة من جانب زملائك فى العمل.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 26/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>تعانى ضائقة مالية فى الأيام القليلة المقبلة وتحتاج إلى تحديد اى النفقات ضرورية بالنسبة لك وأيها يمكن الاستغناء عنه، هذه الضائقة قد تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد والقبول بعمل إضافى ويقودك لنجاح لم تكن تخطط له.

على الصعيد العاطفي:

>لديك سحر فى إقناع الآخرين بسهولة بآرائك وجذبهم لك، ولكن هذا السحر يخيف شريك حياتك ويجعله يشعر بأن علاقتك به مهددة طوال الوقت.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لفترة طويلة تجاهلت الصوت الداخلى من جسدك بأنه يحتاج إلى الرعاية ولكن اليوم تضطر للاستجابة له بعد أن تفاقمت مشاكلك الصحية وأصبحت بحاجة ماسة إلى اهتمام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>آفاق جديدة تتفتح أمامك وموهبتك التى تعاملت معها طوال الوقت كهواية تجلب لك مشاريع عمل جديدة وتدر عليك المزيد من الربح وتشعر بالمتعة لأنك تكسب العيش مما تحب.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..>أوضاعك فى العمل غير مستقرة، واليوم ستشهد الكثير من التغيرات بعد مقابلة مع مديرك فى العمل، كذلك من المتوقع أن تتغير مهامك المكلف بها بسبب بعض الأمور الطارئة

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

>علاقتك بالحبيب جيدة جداً خصوصا أنك كنت قادر على التعامل معه بالطريقة الصحيحة، كذلك كافة الجلسات التى كانت بينكما فى الفترة الماضية ساهمت فى حل كل الخلافات القديمة بينكما.

على الصعيد لصحى..

>التخلص من الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين هو الحل الأفضل لتشعر ببعض التجسن، كذلك يجبب عليك أن تقوم بالاستماع إلى نصائح الأطباء والحصول على قدر كافِ من النوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أن علاقتك فى العمل ستتغير كثيراً، وكذلك يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بزملائك فى العمل.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج الحمل على الصعيد المهنى ..>يجب أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل المتغيرات التى تحدث فى العمل، ولا تضغط على أعصابك أكثر من ذلك، كل الأمور فى طريقها إلى التحسن كما كنت تتوقع وأفضل بكثير من ذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

>أخبار سارة من الحبيب فى طريقها إليك، كل ما يجب أن تقوم به هو أن تتأنى قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يؤثر عليك سلباً، كذلك يفضل أن تراجع كافة الأوضاع السيئة التى مررت بها مؤخراً حتى تكون الصورة أكثر إيضاحاً أمامك.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية جيدة، ولكن يجب تهتم به أكثر من ذلك، فالحصول على قسط كافِ من النوم، وتناول الطعام الصحى هو أفضل حل للعناية بجسدك وحمايته من الأمراض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>كثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، أهمها سيكون على الصعيد العاطفى، كذلك يجب أن تهتم بصحتك جيدا، أما على مستوى اللعمل، فمن المؤكد أن هناك الكثير من التغييرات الجيدة التى ستحدث لك خلال هذه الفترة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 26/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>التطلع إلى الأفضل دائماً يجعلك أفضل، لكن حاول ان تبنى تطلعاتك على قدراتك الشخصية ومهاراتك و معرفة القدر الذى تستطيع أن تنجزه بشكل حقيقى، لا تتعامل مع المحيطين بك على إنهم أسوياء نفسياً بنفس نسبة اتزانك النفسى، فالتصرفات مختلفة والسلوكيات مختلفة أيضاً، حاول أن تبتعد بنفسك عن أى أشياء تعطلك على مسيرتك المهنية

على الصعيد العاطفى:

>الحب والإخلاص وجهان لعملة واحدة، الخيانة لا تكمن فى إقامة علاقة عاطفية مع شخص آخر غير شريك حبيبك فقط، الخيانة تبدأ بالتفكير وتنمو بالمشاعر، وتنتهى بجرح كبير، ربما يكون من الصعب أن يداوى، وربما يترك أثراً تقف عليه حياتك القادمة، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيراً.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، من المعروف عن مولود الحوت إنه شخص كسول لا يتأثر كثيراً بما يدور حوله، لكن الاهمال فى الحالة الصحية يزيد من تدهور حالتك الصحية، ولذلك احذر كثيراً هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة خفية على الصعيد المهنى، يتعرف فيها على ما يدور حوله من تكهنات و حكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص وأصولهم، لكن الوقت جيد لاثبات نفسه.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج السرطان على الصعيد المهنى ..>على الرغم من أن ظروفك فى العمل كانت غير جيدة خصوصاً فى الفترة الأخيرة، إلا أن مديرك كان قادراً على تعويضك والوقوف إلى جوارك فى هذه الفترة الصعبة، وما عليك الآن أن تعود وتهتم بوضعك فى العمل من جديد

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب مستقرة، ولكن يفضل أن تتخلص من هذه الطريقة الخاطئة فى التعامل معه، كما أن اليوم سيشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى..

>على الرغم من أنك فى الفترة الماضية كنت مهتم كثيراً، إلا أنه من المفترض أن تكون خلال الفترة المقبلة أكثر ذكاءاً فى التعامل مع جسدك، ولا تهمله، حتى لا يكون له تأثير سئ على حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، كما أنه من المتوقع أن تقابل أحد الأصدقاء الغائبين منذ فترة طويلة.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 26 مايو

>برج العذراء على الصعيد المهنى ..>الفترة الماضية كانت هى الفترة الأسوأ لك على مستوى العمل، حاول أن تتخلص من كافة الآثار السلبية الناتجة عنها، وأبدأ صفحة جديدة، عليك كذلك أن تكون أكثر جدية فى التعامل مع وضعك الجديد فى العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

>يجب أن تهتم بعلاقتك به، ويجب كذلك أن تكون على أكمل وجه ممكن، خصوصاً أن الفترة الماضية مرت علاقتكما ببعض التوتر الذى أثر عليها سلباً، كما أنه من الضرورى أن تكون على قدر المسئولية اتجاه هذه العلاقة.

على الصعيد الصحى..

>ربما تكون هذه الفترة جيدة جداً على مستوى علاقتك الصحية، ولكنه من المفترض أن تراعى كافة التعليمات التى طلبها منك الأطباء فى خلال الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الفترة المقبلة ستكون جيدة على مستويات كثيرة، فعلى مستوى العائلة فهناك الكثير من التغيرات التى حدثت خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية فى العمل.

برج القوس حظك اليوم الخميس 26/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>كن منفتحا جدا ورحب بأى فرصة للسفر فهذه فرصة لتحصد كمية لا بأس بها من المال! بالنسبة لأولئك الذين يدرسون قد يحصلون على فرص رائعة للدراسة من مصادر غير متوقعة. أينما كنت ضع فى اعتبارك أنك ستواجه تحديات كبيرة ولا ينبغى أن تنهزم أمامها.

على الصعيد العاطفي:

>انه لامر جيد لاستيعاب الكثير من الأشياء المعقدة فى شخصية شريكك فهذا يجنبك عدد من المعارك التافهة. ولكن إذا كان موقف وسلوك شريكك يزعجك وتعجز عن تفهمه، فحاول أن تجرى معه محادثة واضحة حول هذا الأمر

برج القوس على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية قديمة تعود مجددًا بشكل مفاجئ وهذا يتسبب فى الكثير من المخاوف لديك من أن تكون المشكلة كبيرة أكبر مما كنت تعتقد لذا من المهم أن تزور طبيب مختص لتطمئن كل مخاوفك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>ينتابك شعور جيد بالحماس والاهتمام تجاه شخص ما ولكنك متردد بسبب رد فعله تجاهك، لكن يجب ان تتذكر أن أى رد فعل لن يكون أكثر قسوة من هذه الحيرة التى تعيشها ومن فقدانه.