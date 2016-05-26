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تفاصيل استهداف مجهولين أحد منازل العريش بعبوة ناسفة

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تفاصيل استهداف مجهولين أحد منازل العريش بعبوة ناسفة تفاصيل استهداف مجهولين أحد منازل العريش بعبوة ناسفة
كشفت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، عن تفاصيل استهداف منزل أحد أهالى مدينة العريش بعبوة ناسفة، وأوضحت أن المنزل المستهدف مهجور من السكان، ويقع بالقرب من شارع العشرينى على ساحل مدينة العريش، وأن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بجوار السور الخارجى للمنزل وتم تفجيرها عن بعد وهو ما أدى لتدمير جزء من السور وحدوث أضرار بالمبنى.

وأشارت المصادر، إلى أن التفجير هو الاستهداف الثانى للمنزل حيث سبق وفجر مجهولون عبوة ناسفة بالقرب منه دون أن تصل إليه.

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذى العملية من خلايا جماعة أنصار بيت المقدس فى العريش، وجار ملاحقتهم .

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>مسلحون يفجرون منزل أحد الأهالى فى العريش
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