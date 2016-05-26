جمال الغندور: هل كان ينتظر الحكم حتى يتم صفعه ليطرد اللاعبين؟

دافع جمال الغندور عن الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي انتهت بفوز الفارس الأحمر 3-0 في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال الغندور:"طرد لاعب المقاولون لتلفظه وليس عقابًا على فعل نراه لنعلق عليه، وأحمد علي قال لفظا لا يمكن تكراره، وتم تدوينه في التقرير".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"أما مدافع المقاولون مودي، عندما تم طرد زميله أحمد علي، احتج بشكل غير لائق، وقال للحكم أنتم تريدون إهداء الدوري للأهلي".

وتابع"الخبرة والدبلوماسية لا تنفع في هذه اللحظة، لاعب المقاولون حصل على إنذار لكي يرتدع، ولكنه واصل هجومه هل ننتظر حتى يركل الحكم أو يصفعه؟"

وأكد رئيس لجنة الحكام أن هدف الأهلي الأول الذي سجله ماليك إيفونا وتسبب في طرد ثنائي المقاولون صحيحًا، موضحًا"عندما تصدى حارس المقاولون للكرة ابتعدت عنه، وحدث تنافس، ووصل مهاجم الأهلي للكرة أولا، ومن الطبيعي أن يحدث احتكاك بينهما".

واستطرد"الملعب ليس مجلس نواب ليكون هناك حصانة خاصة لحارس المرمى، هذا كلام غير منطقي يتردد منذ 30 سنة".

وأتم جمال الغندور"لائحة المسابقة تنص على أن الحكم يلغي المباراة، إذا قل أي فريق عن 7 لاعبين، مع منح الفرصة لعلاج أي لاعب لتفادي قرار الإلغاء".