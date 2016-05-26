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الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' رفض لاعب بسبب ديانته ' .. ويدعوه للاختبار مجددا

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الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' رفض لاعب بسبب ديانته ' .. ويدعوه للاختبار مجددا الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' رفض لاعب بسبب ديانته ' .. ويدعوه للاختبار مجددا

ما هي حقيقة رفض الأهلي لضم لاعب ناشئ لصفوفه رغم نجاحه في خوض الاختبارات بسبب ديانته المسيحية؟ عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين بالفريق الأحمر يجيب لـFilGoal.com.

القصة بدأت بنشر بيشوي عاطف شقيق للاعب الشاب توني الذي يبلغ من العمر 13 عاما قصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول رفض الأهلي ضم الأخير بسبب ديانته رغم اجتيازه الاختبارات التي يقيمها الفريق الأحمر بنجاح.

وأرسل الأهلي بيانا رسميا للصحفيين ينفي فيه الواقعة وحرص FilGoal.com على التواصل مع رئيس قطاع الناشئين بالفريق الأحمر لمعرفة حقيقة ما حدث.

وتحدث عادل طعيمة لـFilGoal.com قائلا:"الأهلي هو نادي الوطنية وليس العنصرية".

وواصل"هاني رمزي أفضل محترف خرج من الأهلي كان مسيحيا".

وأكمل متسائلا"هل تعلمون أن نجل هاني رمزي هو المهاجم الأساسي لفريق الأهلي مواليد 2001، فأين هي تلك العنصرية"؟

وأضاف طعيمة"من المستحيل أن يكون المدرب قد استبعده من التصفيات بسبب ديانته، فالمدرب يختبر اللاعبين من مسافة وليس منطقيا أن يقوم بالتركيز على يده ليرى الصليب مرسوما عليها أم لا".

وأردف"ربما يكون مستوى اللاعب متواضع ولذلك تم رفضه".

قبل أن يستدرك"لكن أنا أدعوه للاختبار مجددا في الأهلي بحضور وسائل الإعلام المختلفة وسوف أدفع له ثمن استمارة الاختبار الخاصة به من مالي الخاص".

وأتم"لو كان لاعبا مميزا سينضم فورا للأهلي وإن كان غير ذلك فلن يكون معنا".

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