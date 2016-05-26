المقاولون لـ في الجول: سياسة الـ400 حكم سبب المشكلة.. ولا فائدة من الشكوى

انتقد محمد عادل مدير الكرة في نادي المقاولون العرب أداء حكم مباراة فريقه والأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال محمد عادل لـFilGoal.com: "يبدو أن اتحاد الكرة يختبر الحكام فينا".

وجاء تعقيب عادل بعدما شهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب هدفا للفريق الأحمر، اعترض عليه ذئاب الجبل بطريقة أدت لخروج 2 من لاعبيه مطرودين.

وتابع عادل "هدف الأهلي جدلي. حسنا سنسير مع الحكم ونعتبر الهدف صحيحا".

وأضاف "لكن بما إن الهدف جدلي، فعلى الحكم التحلي بكياسة كافية ويعرف أن اللاعبين قد يكون لهم رد فعل بسيط".

وأكمل "قديما كان اتحاد الكرة يكلف من 4 إلى 6 حكام لإدارة الدوري المصري".

وأفصح "الآن سياسة الـ400 حكم أفسدت المسابقة".

وأتم "قد نتقدم بشكوى، لكننا نعلم أن الأمر بلا فائدة. تقدمنا بشكوى من قبل ضد الزمالك ولم يتغير أي شيء".