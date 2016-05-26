الحكم المساعد يكشف لـ في الجول: هدف الأهلي صحيح.. واللاعب تجاوز من البداية

كشف أحمد حسام طه الحكم المساعد في مباراة الأهلي والمقاولون العرب عن الأحداث الجدلية التي صاحبت اللقاء.

اللقاء شهد خروج 2 من لاعبي المقاولون العرب ببطاقات حمراء من الملعب إثر الهدف الأول للأهلي والذي سجله ماليك إيفونا.

وأكد أحمد مودي في وقت سابق أنه لم يسب حكم المباراة قائلا:"أقسم بالله لم أسب الحكم أو أتلفظ بأي شيء ضده". (طالع التفاصيل)

وقال أحمد حسام طه لـFilGoal.com: "لاعب المقاولون الذي تسبب في المشكلة قال إني أسعى للـ(منظرة) والاستعراض".

وتابع "أنا حكم دولي. فهل أحتاج للاستعراض!".

وأضاف "هذا اللاعب الذي افتعل المشكلة كان يعترض على أي قرار للحكام منذ الثانية الأولى للمباراة".

وأكمل "في أول دقائق اللعب طلبت من اللاعب عدم التباطؤ في تنفيذ ركلة حرة، فصرخ في وجهي (مانا بالعب اهو. أعمل ايه يعني)".

وأفاد "عاملت اللاعب نفسيا بشكل جيد وتجاوزت عما حدث. قلت لنفسي نحن في بداية اللقاء".

واستدرك "لكن بعد هدف إيفونا والذي أؤكد وتأكدت من سلامته بنسبة 100% وجدت اللاعب يصرخ ويقول لي (يا عم). وتجاوز في حقي بصوت يظهر لكل لاعبي الملعب".

وأتم "أبلغت الحكم وكان القرار قراره في النهاية".

وعاد مساعد الحكم وتحدث لقناة "أون تي في" قائلا:"اللاعب قال لي أنت مبتشوفش".

وأضاف"ثم تلفظ بألفاظ نابية لا أستطيع قولها لذلك حصل على بطاقة صفراء ثانية وتم طرده".

واختتم"أقسم بالله لو حدث ذلك الموقف من لاعب من الأهلي أو الزمالك لكنت أصريت أيضا على طرده".