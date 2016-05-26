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مرتضى منصور: الأهلي لا يحتاج لإنحياز الحكام

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مرتضى منصور: الأهلي لا يحتاج لإنحياز الحكام مرتضى منصور: الأهلي لا يحتاج لإنحياز الحكام

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن غريمه الأهلي لا يحتاج لانحياز تحكيمي من أجل الفوز بالمباريات.

وجاءت تصريحات منصور بعد إعلان الزمالك رسميا انسحابه من الدوري المصري، اعتراضا على اسلوب عمل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة نايل سبورت "الأهلي فريق كبير ولا يحتاج لأن ينحاز الحكام لصفه ليفوز بالمباريات".

وواصل مرتضى منصور هجومه على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وتعجب من تصريحات الحكم الدولي السابق حول أحداث اللقاء رغم عدم وصول تقرير الحكم له".

وأتم "تحدثت مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وأخبرتهما بأن استمرار جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام معناه انسحاب الزمالك من الدوري".

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