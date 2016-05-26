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اتحاد الكرة: ننتظر هدوء رئيس الزمالك لإثنائه عن الانسحاب من الدوري

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اتحاد الكرة: ننتظر هدوء رئيس الزمالك لإثنائه عن الانسحاب من الدوري اتحاد الكرة: ننتظر هدوء رئيس الزمالك لإثنائه عن الانسحاب من الدوري

يثق ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في احتواء الأزمة التي أثارها رئيس نادي الزمالك بإعلانه الانسحاب من بطولة الدوري.

وأوضح سويلم في تصريحاته لقناة "الحياة 2" قائلا:"لقد أجرى رئيس نادي الزمالك اتصالاً بي خلال مباراة الأهلي والمقاولون، وأبلغني بقرار الانسحاب، وسط عصبية شديدة".

وأضاف"لم أتابع أحداث اللقاء، ولكن هناك اتصالات أخرى مع رئيس الزمالك، ولكن ننتظر أن يتحلى بالهدوء خلال ساعات، لإثنائه عن هذا القرار".

وتابع"انسحاب الزمالك غير مقبول، فهو العمود الفقري لبطولة الدوري مع الأهلي".

وواصل"أثق أن الأزمة ستنتهي، لأن مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية، وحريص على نجاح المسابقة، خاصة أن الدوري قارب على النهاية".

وكان رئيس الزمالك لوح بالانسحاب من الدوري اعتراضًا على قرارات الحكم طارق سامي بطرد لاعبين من المقاولون خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-0.

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