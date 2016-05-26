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محمد فضل يروي واقعة طريفة حدثت في لقاء الأهلي والمقاولون

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محمد فضل يروي واقعة طريفة حدثت في لقاء الأهلي والمقاولون محمد فضل يروي واقعة طريفة حدثت في لقاء الأهلي والمقاولون

روى محمد فضل مهاجم المقاولون العرب واقعة طريفة حدثت في لقاء الفريق ضد الأهلي يوم الأربعاء.

وانتصر الأهلي على المقاولون بثلاثية نظيفة في مباراة طرد منها لاعبين من المقاولون خلال دقيقة واحدة اعتراضا على هدف الأهلي الافتتاحي في الشوط الأول، التفاصيل هنا.

وقال فضل في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "المباراة ضمن أغرب المباريات في تاريخ الكرة المصرية والعالم".

وأضاف "بعدما لعب المقاولون بتسع لاعبين منذ الشوط الأول وخرج محمد شعبان للإصابة في الشوط الثاني للإصابة، فوجئنا بعدم مقدرة محمد ماجد (أونش) وكريم الديب على استكمال المباراة، مما هدد اللقاء بالإلغاء لعدم التكافؤ".

وتوقفت المباراة في الدقيقة 76 بأمر الحكم بسبب عدم التكافؤ لوجود ستة لاعبين فقط من المقاولون في الملعب.

وأردف فضل الذي استبدل في الدقيقة 51 "طلب مني محمد عودة المدير الفني للفريق الدخول لغرف خلع الملابس لإحضار محمد شعبان ليستكمل المباراة".

واستمر "عندما وصلت لغرف خلع الملابس وجدت شعبان انتهى من الاستحمام وارتدى ملابسه، واخبرته بطلب المدير الفني فارتدى طاقم اللعب وعاد للملعب".

وعلق شعبان ضاحكا على رواية زميله فضل بقوله "لأول مرة في تاريخ الكرة يستحم لاعب مرتين في مباراة واحدة".

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