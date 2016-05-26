تقرير في الجول – ما حكم لائحة لجنة المسابقات في انسحاب الزمالك؟

أعلن نادي الزمالك – للمرة الثانية هذا الموسم – انسحابه من الدوري الممتاز اعتراضا على الأحداث التي شهدتها مباراة المقاولون العرب والأهلي في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

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ويقول البند الرابع من المادة 45 للائحة لجنة المسابقات المنشورة على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن إعلان أي نادي الانسحاب من المسابقة بعد الاشتراك الفعلي في أي عدد من المباريات وعدم استكماله للمسابقة من المخالفات اللازمة لتطبيق المادة 47 الخاصة بالعقوبات على النادي المنسحب.

وتقول المادة 47 إنه إذا كان انسحاب الفريق في الدور الثاني –ولم يستكمل المسابقة– فتبقى نتائج مبارياته محتسبة في الدور الأول، مع إلغاء نتائجه في الدور الثاني.

ويحرم الفريق المنسحب من المشاركة في الموسم التالي، ويشارك في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد في الموسم التالي.

فيما تختص لجنة شؤون اللاعبين بتحديد مصير لاعبي الفريق المنسحب المرتبطين بعقود ومقيدين في الفريق المنسحب.

وكان عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد قد صرح سابقا لـFilGoal.com، عندما أعلن الزمالك الانسحاب عقب مباراته مع طلائع الجيش في الدور الأول أن اللائحة تقول إن الفريق المنسحب من الدوري يوقف عن اللعب لمدة عام ويبدأ من العام التالي من الدرجة الرابعة.

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