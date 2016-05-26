بالفيديو.. وزير الدفاع العراقى يشرف على تحرير الفلوجة من محور عمليات الأنبار

تفقد الدكتور خالد العبيدى وزير الدفاع العراقى، اليوم الأربعاء، قيادة عمليات الأنبار من أجل إدامة زخم المعركة والاقتراب من تحرير مدينة الفلوجة من عصابات داعش الارهابية.

ووصل وزير الدفاع العراقى الى مشارف عامرية الفلوجة من المحور الغربي يرافقه رئيس أركان الجيش وقائد طيران الجيش ومعاونو رئيس أركان الجيش للعمليات والميرة وكبار الضباط في الوزارة، وأطلع على سير العمليات العسكرية، وأثنى على التقدم الكبير لقوات الجيش العراقي من تشكيلات قيادة فرقة المشاة الثامنة التي استطاعت أن تحرر أراضى واسعة باتجاه مركز مدينة الفلوجة.

وتوجه العبيدى إلى محور عمليات قيادة فرقة المشاة العاشرة المسؤولة عن محور عامرية الفلوجة وألبوعبيد وصولا إلى جسرى التفاحة واليابانى، حيث اطلع على تقدم قطعات الفرقة، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون في ظل الانهيار التام لعصابات داعش الإرهابية والتي عمدت إلى تفخيخ كل شيء لثني أبطالنا عن الوصول لأهدافهم.

وبين العبيدى أن هدف قطعات الجيش العسكرية يتمثل حاليا بمنع الارهابيين من الهروب من الفلوجة من خلال التقدم باتجاه المحاور المطلوبة من جهة قيادة عمليات الأنبار وصولا الى قطعات عمليات بغداد، بالإضافة الى العمل على البدء بتحرير المدينة بأقرب فرصة مع ضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وفند الوزير العبيدى ما تناقلته بعض وكالات الأنباء المغرضة بشأن تأجيل اقتحام الفلوجة الى مابعد شهر رمضان المبارك، وقال إن قواتنا البطلة ستبدأ بإقتحام مدينة الفلوجة بعد تنفيذ الخطة الموضوعة في غضون أيام معدودة.

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