تقرير - بي بي سي: تشيلسي سبب عدم إتمام تعاقد مورينيو مع يونايتد.. و 4 حلول للأزمة

مازالت الخطوة الأخيرة التي تفصل جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي عن توقيع العقود رسميا مع مانشستر يونايتد لتدريبه عالقة بسبب تشيلسي فريقه السابق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء أن مورينيو أتم اتفاقه على مدة التعاقد وقيمة الراتب الذي سيحصل عليه من يونايتد لكن هناك أزمة واحدة تتعلق بحق استخدام صورة المدرب البرتغالي تجاريا.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت تقريرا مطولا أوضحت فيه أن تشيلسي مازال يملك حق استخدام صورة وتوقيع المدير الفني الملقب بالاستثنائي حتى الآن ما يجعل يونايتد غير قادرا على التوقيع معه رسميا حتى الآن.

لماذا؟

قبل السرد في التفاصيل أكد التقرير بأن ذلك العائق لن يمنع يونايتد من إتمام تعاقده مع مورينيو ولكن على الطرفين الوصول لحل مع تشيلسي قبل التوقيع على التعاقد بشكل رسمي.

تشيلسي وقع مع مورينيو على استخدام صورته وتوقيعه تجاريا لبيع مختلف البضائع مثل الملابس والساعات والمجوهرات والعديد من الأشياء الأخرى.

وإن قام يونايتد باستخدام أي من تلك الأشياء على منتجاته فمن حق تشيلسي مقاضاة الشياطين الحمر.

وتحدث المحامي الرياضي كارول كوز لـ"بي بي سي" قائلا:"ما يحدث حاليا أمر غير اعتيادي، وهو ألا يملك أي شخص حق استخدام علامته التجارية".

وأضاف"كلما استخدم أي شخص صورة مورينيو فكل ذلك يعود بأرباح كبرى على تشيلسي الذي بإمكانه منع مانشستر يونايتد من استغلال صورة وتوقيع المدرب البرغالي".

وتابع"يونايتد بالطبع يرغب في الحصول على حق استخدام صورة وتوقيع مورينيو تجاريا".

وأوضح التقرير أن هناك أربعة حلول للخروج من تلك الأزمة.

فما هي؟

** ألا يستخدم مانشستر يونايتد اسم مورينيو على الأدوات التي سجلها تشيلسي في وقت سابق بأنه يملك حق استغلالها تجاريا مثل الملابس والساعات ومستحضرات التجميل.

** أن يدفع مانشستر يونايتد لتشيلسي بعض الأموال للحصول على إذن لاستغلال اسم مورينيو على بضاعة النادي.

** أن يطلب يونايتد من مورينيو أن يقوم بشراء علامته التجارية من تشيلسي.

** أن يثبت يونايتد قانونيا بأن تشيلسي لم يستغل اسم مورينيو تجاريا ويحصل على حكم بالانتفاع هو به.

وعاد المحامي الرياضي كارول كوز للتحدث مجددا قائلا:"بالطبع أن تدفع إدارة يونايتد أمولا لتشيلسي للحصول على حق استخدام اسم مورينيو تجاريا سيساوي مئات الآلاف من الجنيهات".

وتابع"انظروا لقيمة الصفقات التي تم توقيعها بالنسبة لمورينيو حتى الآن.. كم ستبلغ قيمة ساعته"؟

وأردف"ريال مدريد وإنتر ميلان قاما بالخروج من تلك الازمة عن طريق إما اسمه تجاريا بعد الحصول على إذن تشيلسي أو أدارت حق اسغلال ذلك الأمر بطريقة أخرى".

وأضاف"إذا لم يعطي تشيلسي الإذن ليونايتد فكل مرة يقوم الأخير باستخدام اسم مورينيو تجاريا سيقوم تشيلسي بمقاضاته".

وأتم"لذا أعتقد أن مانشستر يونايتد سيقوم بدفع حق الحصول على ترخيص من تشيلسي".

هل هناك مشكلات أخرى؟

تقرير "سكاي سبورتس" ذكر بأن مورينيو متعاقد مع شركة جاجوا للسيارات فيما أن الراعي الرسمي لناديه الجديد هي شيفروليه.

وتحدث المحامي الرياضي مجددا"لن يمثل ذلك الأمر أي مشكلة، فالعديد من اللاعبين ينتقلون ليونايتد وهم لديهم تعاقد مع رعاة مختلفين عن النادي".

واختتم"يونايتد لن يستطيع إجبار مورينيو على قيادة سيارة شيفروليه أو ارتداء أي ملابس عليها علامة الشركة، ولكن بإمكانهم إعطاء المدرب البرتغالي الأموال اللازمة لإنهاء تعاقده مع جاجوار مبكرا".