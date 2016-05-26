كريم شحاتة: هدف الأهلى صحيح 100%.. ومهاجم المقاولون تلفظ بلفظ خارج جداً

أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة، أن الهدف الأول للنادى الأهلى الذى أحرزه ماليك إيفونا فى شباك المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/0، صحيح بنسبة 100% ولا يشوبه أى خطا.

أضاف كريم شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار اليوم" أنه تأكد من مصادره الخاصة أن أحمد على مهاجم المقاولون العربي تلفظ بلفظ خارج جداً جداً، مما دفع الحكم لطرده، موضحاً أنه لا يعلم سر طرد أحمد عبد العزيز مودى.

وشهدت المباراة أحداث مُثيرة وتوقفت فى الدقيقة 81 لعدة دقائق بعدما خرج أكثر من لاعب من المقاولون للإصابة بعد طرد ثنائى الفريق أحمد على وأحمد مودى.

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