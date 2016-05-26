حقوقي: 80% من جرائم خطف الأطفال يتم فيها القبض على الخاطفين‎

قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي، إنّ البناء التشريعي في مصر يُوفر حماية كبيرة للطفل، إلا أنّه لم يتم تفعيله.

وأضاف البدوي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ 80% من جرائم خطف الأطفال يتم فيها القبض على الخاطفين.

وأوضح البدوي أن جريمة إختطاف الأطفال بدأت تزيد وتيرتها مع عام 2011، مشيراً إلى أن البناء التشريعي المصري يكفل حماية كبيرة للطفل، ولكن الأزمة تكمن في عدم تفعيله بشكل صحيح، بمعني أن الحماية على الورق فقط.

وأشار البدوي إلى أنه يجب خلق حالة من الوعي المجتمعي للتعامل مع القضية.

من جهته قال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد، خالد عكاشة، إنّ الأسرة المصرية تتحمل المسئولية في قضية إختفاء الأطفال، مطالبًا وزارة الداخلية بسرعة توسيع دائرة مباحث الأحداث والرعاية اللاحقة.