محافظ المنيا: سيدة أبوقرقاص لم تجرد من ملابسها وجماعة الإخوان تضخم الأزمة

أكد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، أن شائعة بوجود علاقة بين سيدة مسلمة ومسيحى السبب فى أزمة مدينة أبو قرقاص بالمنيا، وأى حديث حول الشرف بالصعيد الأطرف تكون ملتهبة، كما أن الإخوان تسعى لعمل كبائر من الصغائر.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض الشباب غير الواعى ألقى كارتونتين مشتعلتين على مسيحيين، نافيًا الاعتداء على سيدة مسيحية وتجريدها من ملابسها.

وأضاف المحافظ، أنه عند اشتعال منزل هناك سيدات ركضن بملابس النوم، لافتا إلى أن الأمن متواجد 24 ساعة وأن الخلاف فى طريقه للحل.