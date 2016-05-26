أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التموين: انتهاء أزمة الأرز نهائيًا خلال شهرين

Google+ Print
وزير التموين: انتهاء أزمة الأرز نهائيًا خلال شهرين وزير التموين: انتهاء أزمة الأرز نهائيًا خلال شهرين

خالد-حنفي-وزير-

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، اليوم الأربعاء، أنه تم استيراد 180 ألف طن أرز، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات بدء وصولها فعليا.

وأوضح حنفي، خلال حوار ببرنامج “ممكن”، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان اليوم الأربعاء، أن أزمة الأرز ستنتهى تماما فى خلال شهر أو اثنين، لافتا إلى أنه تم تفادى أزمة “اللحوم والدواجن” هذا العام.

 وأضاف أن مخزون الزيت يكفى حتى 31 أغسطس، كما يتم العمل على تشغيل مصانع القطاع العام بطاقة 100%.

 وحول مشاكل زراعة القمح، قال الوزير إن القمح يحتاج إلى مساحات كبرى، ومعظم الكتلة الزراعية تم تفتيتها، موضحًا أن تطوير شون القمح تمت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى فترة قصيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات