وزير التموين: انتهاء أزمة الأرز نهائيًا خلال شهرين

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، اليوم الأربعاء، أنه تم استيراد 180 ألف طن أرز، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات بدء وصولها فعليا.

وأوضح حنفي، خلال حوار ببرنامج “ممكن”، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان اليوم الأربعاء، أن أزمة الأرز ستنتهى تماما فى خلال شهر أو اثنين، لافتا إلى أنه تم تفادى أزمة “اللحوم والدواجن” هذا العام.

وأضاف أن مخزون الزيت يكفى حتى 31 أغسطس، كما يتم العمل على تشغيل مصانع القطاع العام بطاقة 100%.

وحول مشاكل زراعة القمح، قال الوزير إن القمح يحتاج إلى مساحات كبرى، ومعظم الكتلة الزراعية تم تفتيتها، موضحًا أن تطوير شون القمح تمت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى فترة قصيرة.