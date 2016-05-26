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عمرو عبدالحميد: أشارك غدًا في مبادرة أسامة كمال تخليدًا لضحايا الطائرة المنكوبة

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عمرو عبدالحميد: أشارك غدًا في مبادرة أسامة كمال تخليدًا لضحايا الطائرة المنكوبة عمرو عبدالحميد: أشارك غدًا في مبادرة أسامة كمال تخليدًا لضحايا الطائرة المنكوبة

عمرو عبد الحميد

كتبت- إنجي لطفي:

كشف الإعلامى عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع على شاشة “سكاي نيوز عربية “، عن أنه سيحضر في المبادرة والمسيرة التي أطلقها الإعلامي أسامة كمال، والمقرر لها غدا الخميس أمام دار الأوبرا المصرية في تمام الساعه السادسة والنصف؛ تخليدا لضحايا الطائرة المصرية القادمة من باريس إم إف 804.

وأثني عبدالحميد، خلال تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، بالمبادرة التي أطلقها كمال والتي تهدف لتعزيز الهدف من المسيرة هو توصيل رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري مستاء من هذا الحادث ومتضامن مع شركة للطيران، مؤكدًا أن المسيرة هدفها إنساني ولا علاقة لها بالسياسة.

وشدد عبدالحميد على أن ضحايا الطائرة سيظلون في قلوب جميع المصريين.

يذكر أن أسامة كمال، أطلق مبادرة لمسيرة بالشموع والزهور لتأبين ضحايا الطائرة من المصريين والأجانب، يشارك بها مسؤولون مصريون وأجانب، مساء غد الخميس ، وتتجه لدار الأوبرا، على أن يشارك بها وزراء “السياحة، الطيران،، والمثقفون والفنانون والإعلاميون والأجانب الموجودين على أرض مصر، والعاملون في “مصر للطيران”، والمصريون جميعا.

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