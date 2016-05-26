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أفيشات مسلسل «الخانكة» أول ضحايا حرب دراما رمضان

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أفيشات مسلسل «الخانكة» أول ضحايا حرب دراما رمضان أفيشات مسلسل «الخانكة» أول ضحايا حرب دراما رمضان

افيش مسلسل الخانكة

في واقعة هي الأولى من نوعها، تعرضت أفيشات مسلسل “الخانكة” للنجمة غادة عبدالرازق والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة قناة النهار للتمزيق فجر أمس على كوبري أكتوبر وسط القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة في شركة الانتاج وقناة النهار، لـ”ONA”، أن أفيشات القناة على كوبري أكتوبر تم تمزيقها ليلاً وركز الفاعل على أفيشات مسلسل الخانكة الذي سيتم بثه حصريًا على شاشة القناة خلال شهر رمضان.

وأضافت المصادر، أن الواقعة تأتي في إطار الحرب الشرسة بين شركات الانتاج والمحطات الفضائية هذا العام على نسب المشاهدة والإعلانات، مؤكدة أن مسلسل غادة عبدالرازق يمثل مساحة مهمة من تميز قناة النهار في منافسة رمضان هذا العام.

وأوضحت أن القناة قامت على الفور بتعليق أفيشات جديدة، وناشدت المنافسين الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة.

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