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جون طلعت يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن «سيدة المنيا».. ويطالب بمحاكمة المحافظ

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جون طلعت يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن «سيدة المنيا».. ويطالب بمحاكمة المحافظ جون طلعت يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن «سيدة المنيا».. ويطالب بمحاكمة المحافظ

جون طلعت

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إنه تقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن واقعة الاعتداء على سيدة مسيحية من المنيا وتجريدها من ملابسها.

وأضاف طلعت  أنه تواصل مع عدد كبير من الأطراف منذ عمله بالواقعة، لافتا إلى أن بيان مطرانية المنيا الذى أكد الواقعة جاء فاصلا بالنسبة له.

وأكد طلعت أن ما حدث عار على كل مصرى المسلم قبل المسيحى، مؤكدًا أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وستكون هناك محاسبة شديدة لكل من قصر إلى أن وصل الأمر إلى هذا الحد.

واعتبر أن ما حدث ضد النخوة المصرية ولا يمكن أن يقبله أى مصرى، لافتا إلى أن الأمر تعدى الحوادث الطائفية إلى جريمة.

وطالب طلعت بضرورة محاسبة محافظ المنيا، لافتا إلى أن ما حدث يتحمل مسئوليته المحافظ والأمن فى المنيا، مؤكدًا أن الأهالى قاموا بعمل محضر قبل الواقعة، وبالتالى تم إبلاغ الأمن وكان لديه علم بالخلافات والمشاحنات لكنه ترك الأمر.

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