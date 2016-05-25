السفارة الأمريكية:"مصرف ليبيا"المؤسسة الوحيدة تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا استلامها بلاغاً من المجلس الرئاسى فى ليبيا أن على الحبرى محافظ المصرف المركزى فى طبرق قد عمد - مدّعياً التصرّف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزى- إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا - فى بيان لها اليوم - "عن اتفاقها مع وجهة نظر المجلس الرئاسى محذرةً من أن هذه الأوراق النقدية المطبوعة مزوّرة، وأن هذه الكمية من الأوراق النقدية يمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وقدرة مصرف ليبيا المركزى على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال".

وشدّد البيان على أن مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوحيدة التى تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.

من جهة أخرى أعربت السفارة عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزى المؤمّنة بما فى ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزى، فى إشارة منها إلى محاولة فتح فرع مصرف ليبيا المركزى فى مدينة بنغازى فى وقت سابق.