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بينيتيث مع نيوكاسل حتى 2019

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بينيتيث مع نيوكاسل حتى 2019 بينيتيث مع نيوكاسل حتى 2019

(إفي): أكد نادي نيوكاسل الإنجليزي عبر بيان له اليوم الأربعاء استمرار الإسباني رافائيل بينيتيث مدربا للفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووصل بنيتيز (56 عاما) إلى ملعب سانت جيمس بارك في مارس الماضي خلفا للإنجليزي ستيف ماكلارين لكن لم يتمكن من إنقاذ نيوكاسل من الهبوط، ليخوض الفريق العريق دوري القسم الثاني (تشامبيونشب) في موسم 2016-2017.

وأعلن النادي الإنجليزي في البيان "يسر نيوكاسل يونايتد أن يؤكد استمرار رافا بينيتيث مدربا لنيوكاسل بعد توقيع عقد مبدئي لمدة ثلاثة أعوام".

بالتالي يواصل المدرب الإسباني الذي استهل موسم 2015/2016 بتولي مسئولية ريال مدريد الإسباني، شغل منصب مدرب نيوكاسل حتى صيف 2019.

وقال بينيتيث "أشعر بالسعادة البالغة لاستمراري مع نيوكاسل. الحب الذي شعرت به من جانب الجمهور كان له أثر كبير على قرار بقائي"، خاصة مع تأكيد النادي الذي يقع في شمال لندن أن بنيتيز سيكون له الكلمة العليا في كل ما يتعلق بكرة القدم بالنادي.

وأوضح الإسباني "إنه فريق كبير وأرغب في أن أكون جزءا من المستقبل الذي ينتظر نيوكاسل يونايتد".

وسيتعين على بينيتيث أن يقود نيوكاسل خلال الموسم المقبل للعودة إلى البريميرليج مرة أخرى بعد أن حل الفريق في المركز الـ18 ليهبط إلى دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وسبق لبينيتيث تدريب فرق ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، فضلا عن فالنسيا وتنريفي وإكستريمادورا وبلد الوليد في إسبانيا.

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