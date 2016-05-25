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أخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يشيد بدور مصر

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أخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يشيد بدور مصر أخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يشيد بدور مصر
ركزت أخبار ليبيا اليوم على إشادة رئيس مجلس النواب الليبى بدور فى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا مطالبة مارتن كوبلر بإعطاء توجيهات للسفارات الليبية فى الخارج بأن تتبع حكومة الوفاق الوطنى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إشادة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بدور مصر مع ليبيا وتعاونها فيما يتعلق بجهود تسوية الوضع فى ليبيا. وحول الدعم المصرى وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمه الدائم لليبيا، قال صالح "المصريون لم يقصروا معنا"، وفى الوقت نفسه قال صالح "إن البرلمان الليبى المعترف به دوليًا يدعم قائد الجيش اللواء خليفة حفتر، الذى نجح فى طرد داعش من مدن عدة.

من ناحية أخرى، ناشد رئيس مجلس النواب الليبى الذى كان يتحدث فى حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" المملكة العربية ، أن تبادر بجمع الفرقاء الليبيين لديها، وحضهم على التوافق وتوحيد الصف.

وحول وضع «الإخوان» فى ليبيا، قال رئيس مجلس النواب إنهم معزولون وإن كانوا يتمددون أحيانا فى ليبيا، وإيران تسعى من جانبها لنشر التشيع فى ليبيا، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وردًا على سؤال حول من لا يزال يغذى «الإخوان» قال "أعتقد أنها تركيا وأطراف فى اليمن تدعمهم".

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مطالبة المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر بإعطاء توجيهات للسفارات الليبية فى الخارج، بأن تتبع حكومة الوفاق الوطنى وليس للحكومات الموازية.

واستنكر كوبلر - خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء - ما قامت به سفارة ليبيا فى مدريد بإخضاعها الطلبة الليبيين لثلاثة امتحانات.

وأضاف أن حكومة عبدالله الثنى قدمت امتحانًا، وحكومة خليفة الغويل قدمت امتحانًا ثانيًا، وحكومة الوفاق الوطنى قدمت امتحانًا ثالثًا، واصفًا هذا الأمر بـ"غير المعقول".


>المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب بتبعية السفارات الليبية لحكومة الوفاق

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مصر 365

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