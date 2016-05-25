الطيران العراقى يقتل نائب والى الفلوجة فى داعش

قصف الطيران العراقى موقعا فى مدينة الفلوجة بالأنبار، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين بينهم نائب والى الفلوجة بتنظيم (داعش).

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران الجيش العراقي، استنادا لمعلومات استخبارية أفادت بوجود اجتماع لقيادات داعش فى مطعم داخل مدينة الفلوجة ، قتل العشرات من الإرهابيين.

كما قصف طيران الجيش تجمعا لمسلحى داعش متنكرين بزى رعاة أغنام بعد رصد أسلحة رشاشة أحادية على سيارتين وصهريج وقود مفخخ عند المدخل الشمالى لمدينة الفلوجة.. وقال مصدر عسكرى إن طيران الجيش قتل أكثر من عشرين إرهابيا خلال الغارة ودمر السيارات الثلاث.

وأشار إلى أن الطيران دمر مستشفى ميدانيا لداعش فى منطقة "البو علي"، وسيارة مفخخة فى منطقة السجر وتجمعا لمسلحى التنظيم جنوبى الفلوجة، مما أسفر عن خسائر بالأرواح والمعدات.

على صعيد آخر، زار محافظ الأنبار صهيب الراوى اليوم مقر قيادة عمليات تحرير الفلوجة، حيث بحث الملفين الأمنى والإنسانى فى قضاء الفلوجة، وإطلع على تفاصيل سير العمليات العسكرية ضد داعش.

وقال الراوى، فى تصريح صحفي، إن الملف الإنسانى يوازى الملف الأمنى فى الأهمية ، وأن غاية العمليات العسكرية انقاذ المدنيين وخلاصهم من الموت اليومى على يد داعش جوعا وقهرا وظلما.. مشيرا إلى أن جهودا تبذل بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة لتأمين الممرات الآمنة التى قام كيان داعش بتفخيخها ونشر قناصته عليها.

كما اجتمع رئيس اللجنة العليا لاغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة العراقى جاسم محمد مع اللجنة اليوم لبحث أوضاع الأسر النازحة نتيجة عمليات التحرير الجارية بقضاء الفلوجة وسبل توفير الممرات الآمنة لخروجهم فضلا عن المستلزمات الضرورية لهم.

وقال جاسم إن الوزارة واللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين اتخذت كافة الإجراءات اللازمة قبل انطلاق العمليات العسكرية لتحرير القضاء، حيث عملت على انشاء مخيم فى عامرية الفلوجة من 2000 خيمة، ومخيم آخر يضم 500 خيمة.