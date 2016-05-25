يارا من موازين: لا يعني لي ما قاله فارس اسكندر عن اليسا

المغرب- زلفا رمضان تصوير- محمد رحمة

كالعادة جاء مؤتمر الفنانة يارا في مهرجان موازين 2016 كسابقه في العام 2012 يتحكم فيه عن بعد الملحن ومدير أعمالها طارق أبو جودة.

فكل سؤال يشعر أنه بحاجة الى تعقيب منه دون أن ينتظر يارا للإنتهاء من ردها على السؤال المطروح علماً أن يارا قادرة على الرد بكل سهولة وهذا يعكس وجهتي نظر: إما طارق حريص وخائف على يارا أن تقع في مطب ألأسئلة إما هو غير قادر على ضبط أعصابه وتراه متأهب فتأتي إجاباته في مكان غير مكانها خاصة عندما طرح عليها سؤال فيما يخص ملابسها الكلاسيكية وهي شابه. وبينما يارا بدأت الرد على السؤال وقالت إنها تحب إرتداء الملابس البسيطة التي تليق بشخصيتها الهادئة. فرد طارق من حيث كان يجلس بين الصحافيين قائلاً:" في المرة الأخرى تأتي يارا إلى المهرجان وهي مرتدية (مايوه بكيني)" . وأتى رده كالصفعة على مسامع يارا ومسامع الحاضرين غير آبه برده أنه يتكلم في قاعة تضم عدد كبير من الوسائل الإعلامية العربية والعالمية وغير آبه بقيمة المهرجان الدولية وبقيمة مدير البرمجة العربية محمود المسفر المشهود له بالتزامه وجديته.

ورداً على سؤال إذا سمعت ما قاله الملحن فارس إسكندر إن الفنانة إليسا طلبت منه أثناء وضع صوتها على أغنية "عبالي حبيبي" التي هي من ألحانه أن يكون صوتها مثل صوت يارا قالت:" لا لم أسمعه. لا جواب لدي وهذا لا يعني لي شيئاً".

وعن رأيها فيما قال الفنان عبدالله الرويشد إن مشاركة يارا سابقاً في برنامج "نجم الخليج" كانت مشاركة ضعيفة، قالت يارا:" طالما كانت مشاركتي ضعيفة لماذا لم يطلب حينها من إدارة البرنامج استبدالي بفنانة أخرى"؟ وقد أعلنت يارا أنها تحضر ألبوماً خليجياً سيصدر قريباً وأنها أيضاً تعمل على اختيار أغانٍ مغربية بعد نجاح تجربتها في الأغنية المغربية "بغيتو حبيبي" رغم ضعف النص. ودار وسط القاعة نقاش بين الصحافة المغربية فيما يخص اللهجة المغربية وكيفية اختيار مفردات الأغاني التي عليها أن تتأكد من المعنى السليم للنص قبل اختيارها له. وهذه نصيحة وجهتها إحدى الصحافيات المغربيات ليارا حيث عقّب طارق أنه يسمع الأغنية ويلحنها دون الإلتفات للنص معترفاً أن نص أغنية "بغيتو حبيبي" نصاً ضعيفاً . أنهت يارا مؤتمرها الصحافي بكثير من المحبة بينها وبين الإعلاميين.

حفل يارا

تأخرت يارا في التوجه إلى الحفل ولم يجرؤ فنان آخر قبلها في أن يتأخر بالإنطلاق من الفندق. وهذا ما أثار غضب القيمين على الحفل وذلك لبعد المسافة بين فندق تور حسان ومنصة النهضة. ومع ذلك وصلت إلى المسرح في التوقيت المخصص لبدء الحفل. وقد سجل حفلها حضوراً جماهيرياً علماً أنه الحفل الأول لها منفردة على مسرح موازين بعد مشاركتها الاولى مع ألفنان فضل شاكر عام 2012 بدت يارا في حفلها كالفراشة بفستانها الأحمر اللائق جداً عليها . غنت "يا عايش في عيوني" و"خلي كل الناس تشوف" والعديد من أغانيها. ثم غنت أغنيتها المغربية "بغيتو حبيبي" و"جاية وإيدي ع قلبي".

الفنانة يارا بعد حفلها الأول في موازين عام 2012 بمشاركة الفنان فضل شاكر، أكدت بهذه المشاركة الأولى كحفل منفرد لها أنها نجمة مهرجانات دولية بلا معين من أحد. وقد أكدت يارا أن صوتها الهادىء في الغناء قادر على مواجهة الهواء العاصف على مسرح النهضة وأنه لم يستطيع أن يدنو من أوتار صوتها الذي حافظ على جماله ونقاوته فغنت بلا عناء وبلا جهد منها.