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أرقام صادمة جداً: شعبية كاظم الساهر ونانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب في خطر!

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الأربعاء 25-05-2016 19:39

كشفت النتيجة النهائية لتصويت الجمهور على فئة "أكثر النجوم انتشاراً وشعبية في العالم العربي" عن أرقام صادمة جداً لأساطين الغناء والطرب العربي، بعدما احتل القيصر كاظم الساهر ذيل القائمة بفارق قليل عن زميلتيه عبد الوهاب ونانسي عجرم، بينما تصدر التصويت "تلامذة" برامج اكتشاف المواهب!!

الأرقام المتعلقة بنتيجة التصويت على جائزة MOST POPULAR BIG APPLE MUSIC AWARDS 2016 ARTIST أو البيج أبل ميوزيك عن الفنان الأكثر شعبية، توقفت وفقاً للموقع الرسمي للجائزة عند مشاركة 193076908 صوت حتى 22 مايو الجاري، وتصدر التصويت من نجوم الغناء العربي المطرب المصري محمد حماقي بستة بالمئة او (11524775) صوت، وفي المرتبة الثانية المطربة أحلام باثنين بالمئة فقط(4491690) ، وتقاسم تلامذة برامج اكتشاف المواهب رنا سماحة(1812454) وأحمد جمال(1606839) مع النجم العراقي الأصل ماجد المهندس (1303100) المركز الثالث بنسبة واحد بالمئة، بينما ذهب المركز الرابع مناصفة للثنائي المغاربي كنزة مرسلى (829924)وسعد لمجرد (235299)بأقل من مليون صوت.

الصدمة كانت في أرقام التصويت للكبار فالقيصر كاظم الساهر حصل على (406 )صوت فقط لا غير، ولم تقنع نانسي الا( 543) صوتا ، ونالت النجمة كارول سماحة( 297 )صوتاً فقط ودخل خانة الآلاف النجوم شيرين عبد الوهاب (3580) واصالة (4684) وأنغام (3631)، بينما حققت ديانا حداد (30432) صوتا، وتمسكت هيفاء وهبي ببعض شعبيتها وتجاوزت رقم (100 ) ألف صوت، وحقق محمد عساف خمسة أضعاف شعبية هيفاء بتصويت قارب النصف مليون، والمثير أن القائمة خلت تماما من اسم النجمة اليسا أو الذهبية نوال الزغبي.

هل انتهى عهد الأساتذة .. أم أن التصويت عبر الانترنت خادع ولا يعكس الشعبية الحقيقية للنجوم؟

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