بالصور.. فنان العرب محمد عبده يتألق بالزي السعودي في حفله بمصر

في أمسية غنائية رائعة تألق فنان الخليج المطرب محمد عبده على مسرح دار الأوبرا المصرية بغناء عدد كبير من أغنياته لمدة تجاوزت من الساعتين وسط حضور جماهيري ضخم وحرص على حضور هذه الليلة النادرة التي لا تتكرر كثيرا عدد من الفنانين منهم إيهاب توفيق والشاعر جمال بخيت والفنانة عفاف شعيب والشاعر بهاء الدين محمد ودكتور مفيد شهاب والإعلامية سهير جوده والفنانة والإعلامية دينا عبد الله وشقيقتها إيناس عبد الله والمنتج جابي خوري ابن شقيقة المخرج الراحل يوسف شاهين.

وعلى الرغم من بدء محمد عبده حفلة بالغناء وهو يرتدي البذلة العادية إلا أنه في الجزء الثاني من الحفل حرص على ارتداء الزى الرسمي لبلده السعودية ما لاقى إعجاب الحضور بشكل كبير ونال تصفيقا كثيرا.

بدأ فنان العرب حفله الغنائي بأغنية "عالي السكوت"، كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان طلال،وذلك بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد وبفرقة موسيقية ضمت 90 موسيقيا كما قدم أغاني الألبوم الجديد المقرر طرحه في القاهرة قريبا كما غنى "خواف" و"مسيره يرد" و"خريف" و"بعلن عليها الحب" و"الله معك" وكان الفاصل الأول بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والفاصل الثاني بقيادة المايسترو وليد فايد.

وكرمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم فنان العرب وأهدته درعا.

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