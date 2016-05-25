بعد شفائها.. غادة عبد الرازق تعود لتصوير "الخانكة" اليوم

تعود اليوم الفنانة غادة عبد الرازق إلى تصوير أحداث مسلسلها "الخانكة" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل بعدما تماثلت للشفاء بعد إجراء عملية جراحية في عينيها ولزمت منزلها 10 أيام.

وكانت غادة قد شعرت بآلام قوية في عينيها منعتها من استكمال باقي تصوير مشاهد بالعمل،ثم نصحها الطبيب المعالج بالراحة التامة وعدم التعرض للضوء والأتربة حتى شعرت بتحسن وقررت العودة للتصوير.

المسلسل يشارك فيه بجوار غادة كل من الفنانين فتحي عبد الوهاب وماجد المصري وانتصار وميريهان حسين والقصة من تأليف محمود دسوقي،إخراج محمد جمعه، إنتاج مها سليم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي