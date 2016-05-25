بالصور.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84.7%

اعتمد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، منذ قليل نتيجة الشهادة الابتدائية، بعد انتهاء المراجعات النهائية وأعمال الكنترول، بنسبة نجاح 84.7%.

وأكدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريحات لها اليوم، أن بدء تلقى التظلمات من يوم الأحد المقبل ولمدة 15 يوما طبقا للقرار الوزارى، وقالت إن أعمال التصحيح والمراجعات النهائية انتهت اليوم بحيادية تامة، وبمجرد وضع الأرقام النهائية لنتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015 / 2016، تم عرضها على محافظ الإقليم لاعتمادها رسميا وسيتم توزيعها على الإدارات التعليمية وتعليقها رسميا في المدارس.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية مساء اليوم

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