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محافظ دمياط يوافق على إقامة 6 موائد رمضانية

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محافظ دمياط يوافق على إقامة 6 موائد رمضانية محافظ دمياط يوافق على إقامة 6 موائد رمضانية
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، على عمل محضر انضمامى برئاسة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية، ومندوبى القوات المسلحة، لإقامة عدد 6 موائد رمضانية بالمحافظة، 4 منها بمدينة دمياط العاصمة ( الشهابية – ميدان الساعة – شطا – خلف الاستاد الرياضى) ، كما تقام عدد 2 مائدة رمضانية بمدينة دمياط الجديدة ومدينة فارسكور.

وشملت الإجراءات تقديم جميع أشكال الدعم الإدارى واللوجيستى للموائد التى تقدمها القوات المسلحة، إذ تم الاتفاق على توفير عدد 4 سيارات من مجلس مدينة دمياط، بالتنسيق مع جراج المحافظة، لنقل وجبات القوات المسلحة من نقاط الصرف وحتى الموائد.

كما تناول اللقاء تخصيص سيارة إسعاف وإجراءات للطب الوقائى لأعمال النظافة، حول الموائد قبل بدء الإفطار، وأكد مندوبو القوات المسلحة توفير الخبز للموائد ضمن الوجبات ، ومن جانبه أكد السيد السؤالى مدير عام على توفير أسطوانات الغاز اللازمة.


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