محام يتقدم ببلاغ ضد شخص ينتحل صفات ضابط على فيس بوك للقيام بأعمال نصب

تقدم وليد يوسف وهبة المحامى ببلاغ المحامى العام لنيابات بدمياط ضد شخص يدعى "م م ف" لانتحال صفة ضابط على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقيامه بأعمال نصب.

وقال "وليد" فى بلاغه الذى حمل رقم 1414/2016 إدارى قسم أول دمياط: " أتقدم ببلاغى هذا ضد المدعو "م م ف" حيث قام باختراق الحساب الشخصى لمجموعة كبيرة من الضباط، وحيث أن المشكو فى حقه سبق اتهامه بانتحال لصفة ضابط والنصب على مواطنة حرر محضر بهذه الواقعة حمل رقم 6058لسنة 2010إدارى قسم إمبابة فى 7/5/2010، وحيث أن ما ارتكبه المشكو فى حقه فضلا عن اخلاله بالأمن القومى فإنه يوقعه تحت طائلة الباب العاشر من قانون العقوبات "اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق".

وقال :"بناء عليه نلتمس بعد الإطلاع على هذا الطلب ومواد القانون والمستندات المرفقة، الأمر بفتح تحقيق قضائى والاستماع إلى شاهدة الإثبات وسؤال الضباط، والأمر بضبط وإحضار المشكو فى حقه وسؤاله تفصيلياً عن اختراقه لحسابات الضباط وعما فعل بالمعلومات التى حصل عليها نتيجة ذلك الاختراق".

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