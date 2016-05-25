مصدر بمحافظة القاهرة: الرئيس يفتتح مشروع الأسمرات بداية الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع داخل ديوان عام محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن بداية الأسبوع المقبل ستشهد افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بحى المقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى التعاقد مع أهالى الدويقة على الوحدات السكنية بالأسمرات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاقد على ما يقرب من 30 وحدة سكنية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جارى استكمال أعمال إزالة المنازل الخطرة بمناطق الشهبة وتبة فرعون، والتى تشكل خطرًا على حياة قاطنيها، وأن غدًا الخميس سيُعقد لقاء مع الأهالى الذين سيتسلمون عقود وحدات سكنية بمشروع "الأسمرات".