بالصور.. رئيس الوزراء: نستهدف خفض الأسعار من خلال إنشاء المعارض لتوفير السلع الغذائية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أن الحكومة تستهدف تخفيض الأسعار بإنشاء المعارض لتوفير السلع الغذائية الرئيسية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقده معرض "أهلا رمضان"، أن المعرض سيتم تكراره بجميع المحافظات حتى تتمكن الحكومة من المحافظة على الأسعار للمواطنين، مؤكدا أن الأسعار منخفضة إلى حد ما حيث بلغ سعر كيلو الأرز 4.5 جنيها وسعر كيلو السكر 4.75، والزيوت تبدأ من 8 جنيه للتر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على بذل الجهود للحفاظ على الأسعار، منوها أن الأمر من أهداف الحكومة الرئيسية التى تحرص عليها وذلك فى تطور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقام هذا المعرض تحت رعايته.

وأشار إلى أن المعرض فى إطار حرص الدولة على توفير كافة السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث يشارك فيه كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى بعض المنتجين والموردين من القطاع الخاص.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "يهمنا المواطن يحصل على أسعار مخفضة للسلع الأساسية"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أرقام الهواتف للابلاغ عن استغلال التجار، من خلال غرف عمليات سنتواجد بها على مدار اليوم حتى نتمكن من حل أى مشكلة تتلقاها. ووجه رئيس الوزراء التحية للمواطنين المصريين بمناسبة شهر رمضان المعظم، قائلا: " نحن شعب واحد ويد واحدة دائما .. وتحيا مصر".

رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة

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