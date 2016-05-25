أسقف المنيا: شائعة بوجود علاقة بين مسيحى ومسلمة وراء أحداث قرية الكرم

أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، أنه تم تجريد سيدة مسنة من ملابسها فى قرية الكرم بأبو قرقاص، التى تبعد مسافة 4 كيلومترات من مدينة الفكرية، وكشف أن الاحداث بدأت بعد شائعة علاقة بين مسيحى ومسلمة، وتعرض المسيحى، ويدعى أشرف عبده عطية، للتهديد مما دفعه لترك القرية.

وأضاف بيان الأسقف: بينما حرر والد ووالدة المذكور، يوم الخميس 19 مايو، محضرًا بمركز شرطة أبو قرقاص، يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات.

وتابع: مجموعة يقدر عددها بثلاثمائة شخص، خرجوا فى الثامنة من مساء اليوم التالى، الجمعة 20 مايو 2016 ، يحملون أسلحة متنوعة فتعدوا على 7 من منازل الأقباط، إذ قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار فى بعضها (حيث تقدر الخسائر مبدئيا بحوالى ثلاثمائة وخمسين ألفاً من الجنيهات).

واستكمل: كما جرد المتعدون سيدة مسيحية مسنة من ثيابها، مشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، حتى وصلت قوات الأمن إلى هناك فى العاشرة من مساء نفس اليوم، وألقت القبض على 6 أشخاص، يتم التحقيق معهم الآن.

واختتم: نثق أن مثل هذه السلوكيات لا يقبلها أى شخص شريف، كما نثق بأن أجهزة الدولة لن تقف منها موقف المتفرج، ونحن إذ نشكر مقدماً أجهزة الأمن، نثق بأنها لن تألو جهدا فى القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم.