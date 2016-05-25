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أيمن أبو العلا: تحقيقات الطائرة تجرى على قدم وساق وعلاقتنا بفرنسا متطورة

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أيمن أبو العلا: تحقيقات الطائرة تجرى على قدم وساق وعلاقتنا بفرنسا متطورة أيمن أبو العلا: تحقيقات الطائرة تجرى على قدم وساق وعلاقتنا بفرنسا متطورة

قال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة الصداقة المصرية الفرنسية، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، ومن الصعب التأثير عليها رغم أن بعض وسائل الإعلام الغربية حاولت أن تستغل حادث الطائرة المصرية الأخيرة لإشعال فتنة بين وفرنسا إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

أكد أبو العلا فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة تجرى على قدم وساق، مشيرا الى أن هناك فريق تحقيق فرنسى يشارك فى التحقيقات الى جانب فريق من شركة إيرباص المصنعة للطائرة، وعلى الجميع ألا يصدر حكما مسبقا بشأن سبب سقوط الطائرة فى البحر المتوسط. أوضح أبو العلا أن هناك أكثر من لقاء عقد بين برلمانيين مصريين وفرنسيين خلال الفترة الماضية، وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن لجنة الصداقة المصرية الفرنسية تبذل جهودا مضنية لزيادة التعاون فى كافة المجالات بين الدولتين.

 

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