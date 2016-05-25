أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأهلي يحقق فوزًا سهلًا على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة

Google+ Print
الأهلي يحقق فوزًا سهلًا على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة الأهلي يحقق فوزًا سهلًا على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة

فاز النادي الأهلي، بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم بينهما منذ قليل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

أحرز أهداف المارد الأحمر اللاعب ماليك إيفونا في الدقيقة 20 و42 من زمن الشوط الأول، ومؤمن زكريا في الدقيقة 67 من عمر المباراة، كما شهد الشوط الأول حالتي طرد للاعبي “ذئاب الجبل”.

ورفع الأهلي الأهلي رصيده من النقاط إلى 68 في المركز الأول فيما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وواصل الأهلي تصدره لبطولة الدوري بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا