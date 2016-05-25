الأهلي يحقق فوزًا سهلًا على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة

فاز النادي الأهلي، بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم بينهما منذ قليل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

أحرز أهداف المارد الأحمر اللاعب ماليك إيفونا في الدقيقة 20 و42 من زمن الشوط الأول، ومؤمن زكريا في الدقيقة 67 من عمر المباراة، كما شهد الشوط الأول حالتي طرد للاعبي “ذئاب الجبل”.

ورفع الأهلي الأهلي رصيده من النقاط إلى 68 في المركز الأول فيما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وواصل الأهلي تصدره لبطولة الدوري بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة.