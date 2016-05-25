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فلسطين: لا صحة لإجراء أى اتصالات لعقد لقاءات مع إسرائيل فى مصر

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فلسطين: لا صحة لإجراء أى اتصالات لعقد لقاءات مع إسرائيل فى مصر فلسطين: لا صحة لإجراء أى اتصالات لعقد لقاءات مع إسرائيل فى مصر
نفى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، ما تردد حول إجراء اتصالات لعقد لقاء قمة ثلاثى، يجمع بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ونظيره المصرى عبد الفتاح ، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى القاهرة قريبا.

وقال المالكى فى حديث إذاعى للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إن أى تواجد إسرائيلى فى القاهرة هو محاولة للتخفيف مما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، عندما وافق على إدخال المتطرف أفيجادور ليبرمان، إلى حكومته بدلا من رئيس المعارضة اليسارى المعتدل يتسحاق هرتسوج.

وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الفلسطينية، رامى الحمد الله، كان قد نفى أمس، التقارير التى تحدثت عن إمكانية عقد قمة ثلاثية فى القاهرة بين وفلسطين وإسرائيل.

وفى ختام لقائه مع نظيره الفرنسى مانويل فالس فى رام الله، عقد مؤتمرا صحفيا قال خلاله الحمد الله: "إنه لا شك فى أن نتانياهو معنى بمناقشة قمة ثلاثية كى يبعد المبادرة الفرنسية للسلام التى ندعمها".

موقع إسرائيلى:مكتب نتنياهو لم يؤكد ولم ينفى زيارة الوفد الإسرائيلى للقاهرة
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