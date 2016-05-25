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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تأمل فى تعزيز عائداتها من السياحة الدينية

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تأمل فى تعزيز عائداتها من السياحة الدينية أخبار السعودية اليوم.. المملكة تأمل فى تعزيز عائداتها من السياحة الدينية
ركزت أخبار اليوم، حول نية المملكة العربية السعودية تعزيز عائداتها من السياحة الدينية، بعد إعلان حكومتها مؤخرًا إصلاحات تهدف لإبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط.

وتعتزم السلطات تخفيف القيود الحكومية على التأشيرات الممنوحة للحجاج، بما يعنى أن المسافرين لمكة والمدينة يمكنهم تمديد إقاماتهم وزيارة مدن ومواقع غير دينية.

وتساهم السياحة الدينية (الحج والعمرة) حاليًا بنحو 2.7% من إجمالى الناتج القومى السعودى 12 مليار دولار، حيث يشكل الحجاج والمعتمرون المجموعة الأكبر من زوار المملكة.

وتناولت أخبار السعودية اليوم، أيضًا، عن موافقة مجلس الأمة الكويتى، على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتى، الذى شن هجومًا لاذعًا على السعودية عبر شاشة التليفزيون السورى.

وجاءت نتيجة التصويت، على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتى فى قضيتى "الإساءة للسعودية" و"الإساءة للقضاء"، بموافقة 45 عضوًا من أصل 51 عضوًا.


>أخبار السعودية..السعودية تمنح الزوار اليمنيين إقامة نظامية
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