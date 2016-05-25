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القوات العراقية تسيطرة على قرية "الرشاد" بجوار الفلوجة بالأنبار

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القوات العراقية تسيطرة على قرية "الرشاد" بجوار الفلوجة بالأنبار القوات العراقية تسيطرة على قرية "الرشاد" بجوار الفلوجة بالأنبار
تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على قرية "الرشاد" فى المحور الشمالى لعمليات تحرير الفلوجة بالأنبار، ورفع فوج استطلاع "عمليات بغداد" وقوات الحشد العشائرى من رفع العلم العراقى على القرية الواقعة شمال شرقى الكرمة.

وقتلت قوات فرقة المشاة (14) بالجيش 17 إرهابيا من تنظيم(داعش) وتفكيك أكثر من مائة عبوة ناسفة ودمرت مواقع للتنظيم وثلاث سيارات تحمل مسلحين ضمن محور قاطع الكرمة.

كما دمرت الفرقة أربع عجلات مفخخة قلت مجموعة من الإرهابيين و15 مضافة للإرهابيين وحررت معبر "البوشهاب" والعبرة من قبضة التنظيم فى منطقة السجر وتتقدم القطاعات العسكرية باتجاة منطقة الصقلاوية غربا.

وفى المحور الجنوبى هاجم تنظيم داعش قطاعات فرقة التدخل السريع فى منطقة جسر التفاحة جنوبى الفلوجة بأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وجرح 10 آخرين.

على صعيد آخر، استهدف قناصة من داعش من داخل مدينة الفلوجة سيارات البث الخارجى لوسائل إعلام عراقية على أطراف المدينة اليوم، واقتصرت الأضرار على الجانب المادى دون وقوع إصابات بين المراسليين الميدانيين والمصورين والفنيين.

ودعا المرصد العراقى للحريات المراسلين الميدانيين فى عملية تحرير الفلوجة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينهم خلال التغطية وأن يلتزموا بمعايير السلامة المهنية قدر الممكن وأن يتعاونوا مع القوات الأمنية لتخفيف حدة المخاطر المحيطة بعملهم.
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