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بالصور.. وقفة بالشموع فى السويس تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة

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بالصور.. وقفة بالشموع فى السويس تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة بالصور.. وقفة بالشموع فى السويس تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة
نظم مواطنون بالسويس وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس الجديد، تضمانا مع ضحايا حادث طائرة للطيران المنكوبة، وشارك بالوقفة أسرة وأصدقاء أمجد أديب أحد ضحايا الطائرة المنكوبة وهو من أبناء محافظة السويس.

وقال مصطفى المصرى، منظم الوقفة، إننا نظمنا اليوم الوقفة تضامنا مع الضحايا وأن الوقفة ضمت أبناء السويس الذين عبروا من خلال الوقفة الصامتة وبالشموع عن حزنهم على الضحايا، وأكد أن محافظة السويس دائما فى أول الصفوف فى تقديم شهداء للوطن فى كافة الأحداث، حيث استشهد أمجد أديب أحد أبناء السويس داخل الطائرة المنكوبة.

وأكد أيمن أديب شقيق أمجد أديب أحد الضحايا، أنه لا يوجد شىء يعوضنى عن شقيقى الحبيب ونحن فى حزت كبير على الراحل.

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (1)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (2)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (3)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (4)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (5)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (6)

وقفة بالشموع والملابس السوداء بكورنيش السويس (7)

بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يعزيان فى أحد ضحايا الطائرة المنكوبة
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