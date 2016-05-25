محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية لاستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مديريات الخدمات بالمحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه جارى حاليا التنسيق مع وزارة التموين والإعداد والتجهيز لافتتاح معرض"اهلا رمضان" الذى يقام بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث خلال الفترة من يوم 25 شعبان وحتى العاشر من شهر رمضان الكريم.

يقام المعرض بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية من خلال إقامة خيمة على مساحة 600 متر مربع بمركز الشباب تشمل عرض جميع السلع الرمضانية والياميش ومستلزمات الشهر الكريم وتباع للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 30%، بالإضافة إلى المعرض الدائم للسلع الغذائية والأساسية بنادى المنتزه بالشيخ زايد وجميع الفروع والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة ومنافذ القوات المسلحة والشرطة لمواجهة ارتفاع وغلاء الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ على تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة لضبط الأسعار ومراقبة حركة الأسواق وجميع السلع المعروضة والتأكد من سلامتها.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها اليوم بحضور اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الاسماعيلية واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وذلك لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها وسبل دفع عجلة العمل بها

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار تنفيذ الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع وإزالة القمامة والمخلفات أولا بأول علاوة على رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى " مشروعك " بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة 464 مشروعا بإجمالى قروض بنكية ميسرة بلغت 19 مليونا و239 ألف جنيها كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016 والتى يبلغ اجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لها 475 .86 مليون جنيه منها مبلغ 175 .78 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى ومبلغ 300 .8 مليون جنيها اعتمادات إضافية لشراء معدات وآليات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

كما تم استعراض ومتابعة نسب التنفيذ لتلك المشروعات وقد بلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات أكثر من 97% ومن المنتظر الوصول إلى نسبة 100% قبل بداية يونيه القادم، وتم استعراض كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات داخل جميع اللجان خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان الكريم وارتفاع معدلات درجة الحرارة وسرعة إعداد تقرير تفصيلى يتضمن ما تم تنفيذه من قرارات المحافظ التى أصدرت على مدار العام وخاصة القرارات التنفيذية التى تم اتخاذها خلال اللقاءات الدورية الأسبوعية مع مواطنى وأهالى القرى بالقطاع الريفى ونسب ومعدلات التنفيذ، خاصة الموضوعات المتعلقة بالقضايا الجماهيرية ومطالب المواطنين.

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