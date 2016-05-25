بالصور.. حملة أمنية لإزالة التعديات على الشريط الملاحى لقناة السويس

شنت اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس ومديرية أمن بورسعيد وحى الجنوب، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الشريط الممتد للمجرى الملاحى لقناة السويس.

وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أنه لاتهاون لإزالة كافة المخالفات الواقعة على أراضى الدولة، مشيدا بالجهود الأمنية والتنفيذية التى تبذل لفرض هيبة القانون، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تعديات على الأراضى وخاصة المنطقة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.

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