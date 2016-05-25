أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة أمنية لإزالة التعديات على الشريط الملاحى لقناة السويس

Google+ Print
بالصور.. حملة أمنية لإزالة التعديات على الشريط الملاحى لقناة السويس بالصور.. حملة أمنية لإزالة التعديات على الشريط الملاحى لقناة السويس
شنت اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس ومديرية أمن بورسعيد وحى الجنوب، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الشريط الممتد للمجرى الملاحى لقناة السويس.

وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أنه لاتهاون لإزالة كافة المخالفات الواقعة على أراضى الدولة، مشيدا بالجهود الأمنية والتنفيذية التى تبذل لفرض هيبة القانون، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تعديات على الأراضى وخاصة المنطقة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة ببورسعيد (1)

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة ببورسعيد (2)

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة ببورسعيد (3)

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية المخالفة على أملاك الدولة ببورسعيد (4)


> حى الضواحى ببورسعيد يغلق 3 محلات لمخالفتهم شروط الترخيص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365