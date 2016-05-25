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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تعفى أكثر من 3000 شرطى من وظيفته

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تعفى أكثر من 3000 شرطى من وظيفته أخبار المغرب اليوم.. الرباط تعفى أكثر من 3000 شرطى من وظيفته
ركزت أخبار المغرب اليوم، على استغناء الشرطة المغربية عن خدمات نحو 3782 رجل أمن من الخدمة فى الفترة الممتدة بين مايو 2015 وحتى مايو 2016، لأسباب تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والفشل المهنى.

وأوضح بيان للشرطة المغربية، أنها تمكنت فى هذه المدة الزمنية من توقيف ما يقارب 458 ألف شخص فى سياق قضايا جنائية متنوعة، منها 3020 مرتبطة بالاعتداءات الجنسية.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، قمة الدول المغاربية المرتقبة، حيث قال سعيد مقدم، الأمين العام لمجلس الشورى لـ"اتحاد المغرب العربى"، وجود مساعٍ لجمع قادة الدول المغاربية الخمس، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، إلى طاولة واحدة، فى قمة إقليمية.

وقال مقدم، إن هدف قمة زعماء البلدان المغاربية المرتقبة تروم "إعادة رسم معالم التكتل المغاربى فى ظل منافسة التكتلات العالمية".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، تراجع المغرب سبع درجات فى تصنيف "جلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم خلال العام الجارى؛ ففى الوقت الذى كان الجيش المغربى يحتل المرتبة 49 خلال 2015، أصبح اليوم يحتل المرتبة 56 عالميًا، من بين 126 دولة شملها التقرير.

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