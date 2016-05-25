مباشر الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) المقاولون.. مؤمن يسجل الثالث

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والمقاولون الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على تشكيل الفريقين

--------------------------------------

ق72: دخول جون أنتوي وخروج حسام غالي.

ق68: عرضية من إيفونا ارتقى مؤمن فوق دفاع المقاولون وحول الكرة برأسه في الشباك.

ق62: تسديدة قوية من مؤمن أنقذها أبو السعود وحولها لركنية بصعوبة.

ق59: تسديدة مقوسة من صالح جمعة ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى أبو السعود.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق44: تسديدة من السعيد مرت بجزار القائم.

ق42: تمريرة من حسام عاشور اخترقت دفاع المقاولون تسلمها وليد سليمان في مواجهة المرمى ثم سدد الكرة "لوب" من فوق أبو السعود، ارتطمت في العارضة ثم ارتدت لإيفونا الذي وضعها بسهولة في المرمى الخالي.

ق37: تسديدة يسارية من إيفونا لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق32: مراوغة جيدة من أونوش لأحمد فتحي ثم توغل داخل منطقة جزاء الأهلي، سدد الكرة حولها أحمد عادل لركنية.

ق30: ركلة حرة للمقاولون نفذها كريم الديب مرت من فوق حائط الصد مقوسة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد عادل.

ق28: تسديدة من السعيد من حدود منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع المقاولون ووصلت ضعيفة في يد الحارس أبو السعود.

ق23: طرد لكلًا من أحمد علي وأحمد مودي للإعتراض على قرار الحكم.

ق22: تسديدة أرضية قوية من عبد الله السعيد تصدى لها أبو السعود الذي ارتدت من يده الكرة، انطلق إيفونا وتدخل على الكرة للتجه نحو الشباك.

- إيفونا يسجل الأول.

الأخطاء: الأهلي 3-3 المقاولون

ق14: دخول أونوش وخروج عمر جمال للإصابة.

ق7: تسديدة من عمر جابر لكن مرت بيعدة عن الـ3 خشبات.

ق5: تسديدة من وليد سليمان مرت بعيدا عن المرمى.

ق2: عرضية من أحمد فتحي على القائم الثاني لمرمى المقاولون مررها مؤمن لإيفونا لكن مرت بعيدة عن اللاعب الجابوني.

- انطلاق المباراة