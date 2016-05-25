الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري حتى رحيل جمال الغندور

للمرة الثانية هذا الموسم، أعلن نادي الزمالك انسحابه من الدوري المصري الممتاز في بيان رسمي اعتراضا على قرارات حكام المسابقة.

وصرح نادي الزمالك في بيان رسمي أن الفريق الأبيض لن يلعب في الدوري طالما تواجد جمال الغندور على رأس لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

وأضاف الزمالك "لجنة الحكام ترتكب أخطاء كارثية في عهد جمال الغندور لا يمكن السكوت عليها".

وأشار الزمالك في بيانه الرسمي إلى أن اللجنة غير منصفة، متهما الحكام بمجاملة الأهلي على حساب القلعة البيضاء.

وقال الزمالك: "في الوقت الذي احتسب فيه طاقم الحكام هدفا غير صحيح في مرمى الزمالك خلال مباراة مصر للمقاصة، حدث العكس أمام الأهلي".

وأضاف البيان "الحكم في مباراة الأهلي والمقاولون العرب طرد لاعبين بدون وجه حق وهو ما يشير إلى وجود نية لإهداء الدوري إلى المنافس".

ويتفوق الأهلي على الزمالك بثماني نقاط في جدول الدوري المصري.