العبادى: الإرهاب يهدد الجميع وداعش يحاول إثارة الفتنة الطائفية

نبه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى أن الإرهاب يهدد كل دول العالم وليس العراق فقط، وقال أن الفكر المنحرف للإرهاب يشوه صورة الدين الإسلامى الحنيف.

وأكد العبادى، خلال اجتماعه بسفراء الدول الإسلامية بحضور سفير مصر لدى العراق أحمد درويش اليوم الأربعاء، أهمية الابتعاد عن أى تصعيد طائفى، وقال: نحن على خط النار والعدو(داعش) يحاول اثارة الفتنة الطائفية ويجب أن لا نسمح له بذلك.

ولفت إلى أن "الحشد الشعبى" مؤسسة تابعة للدولة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وتمويله من الحكومة وهو براء من كل من يتحدث بلغة طائفية، معربا عن ادانته لأى حديث طائفى.

وتابع: أن الأيام المقبلة ستشهد تحرير الفلوجة بالأنبار، وبعدها سيتم الانتقال إلى الموصل مركز محافظة نينوى، التى بدأ القتال فيها قبل فترة وهناك مناطق عديدة تحررت وحريصون على سلامة المدنيين فيها.

ونوه إلى الانتصارات الأخيرة التى حققتها القوات العراقية فى هيت والرطبة بالأنبار مع إبقاء السكان فى مناطقهم حتى لا يستغل داعش خلو المنازل ومؤسسات الدولة ويقوم بتفخيخها.

وتم خلال اللقاء الذى حضره وزير الدفاع خالد العبيدى ووكيل وزير الخارجية نزار خير الله وسفراء السعودية وتركيا وإيران وسفراء الدول الاسلامية المعتمدين ببغداد، حيث تم اطلاعهم على آخر تطورات الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى وعمليات تحرير الأراضى العراقية وتحقيق الاستقرار فيها.

>